الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية لـ صدى البلد: استخدام القوة وارد لاسترداد تايوان

قالت جمعية الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية، إن إعادة التوحيد الوطني للصين هي الحتمية التاريخية للنهضة العظيمة للأمة الصينية. وأضافت، أنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المتعلقة بإعادة التوحيد الوطني والتنمية طويلة الأجل للأمة الصينية، لدينا موقف واضح وحازم ولن نساوم أو نتردد بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الجمعية في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن حل مسألة تايوان تخص الصينيين فقط، وهي مسألة يجب أن يحلها الصينيون، على الرغم من أن جانبي مضيق تايوان لم يتم توحيدهما منذ عام 1949، إلا أن حقيقة أن البر الرئيسي وتايوان ينتميان إلى صين واحدة لن تتغير. وإعادة توحيد الجانبين هي نهاية للمواجهة السياسية، وليس إعادة تأسيس الأراضي والسيادة.

وأضافت، أن إعادة التوحيد السلمي و"بلد واحد ونظامان" هما المبادئ الأساسية لحل مسألة تايوان وأفضل نهج لتحقيق إعادة التوحيد الوطني. وتابعت، أكبر تهديد حقيقي للتنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق هو قوات "استقلال تايوان" وأنشطتها الانفصالية.

وأشارت جمعية الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية سنسعى جاهدين إلى إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وأقصى جهد، ولكننا لن نعد أبدا بالتخلي عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة.