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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كولونيل متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: لابد من تسليح تايوان لردع الصين

صدى البلد

قال ريموند باول الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي، إنه لا بد من تسليح تايوان للرد على أي تحرك عسكري صيني متوقع ضد تايبييه في 2027.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية منى شكر في برنامج العالم شرقا على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرات إف 16 ستظل ذات أهمية قصوى بالنسبة لتايوان.

الحفاظ على الوضع الراهن

ولفت إلى أن التساؤل الأكبر هو هل يمكن تقديم وتوفير المعدات اللازمة لهذه المنصة الجوية في 2027، ومواكبة التحديث، من أجل تعزيز أحد الشركاء الأساسيين في تلك المنطقة وهو تايوان، ليكون لديه القدرة الكبيرة على الردع في مواجهة التحركات العسكرية الصينية.

وذكر أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة مع الكثير من حلفائها في هذه المنطقة على مدار عقود هو ببساطة الحفاظ على الوضع الراهن، وأي انضمام تايواني للصين لا بد أن يكون بطريقة سلمية دون أي تهديد عسكري، وبالتالي لا بد أن يكون لدى تايوان تسليح كاف لمنع الصين من التدخل فيها عسكريا.

الولايات المتحدة الصين أزمة تايوان أزمة الصين وتايوان تحرك عسكري

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