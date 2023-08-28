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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا ستموت.. إعلان صادم من روسيا بشأن مصير نظام كييف

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إن روسيا تزود نفسها بجميع أنواع الأسلحة، مؤكدا أن المجمع الصناعي العسكري الروسي سيقوم بإنتاج ما هو ضروري لحماية الوطن بشكل فعال.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "نحن نزود أنفسنا بجميع أنواع الأسلحة… واليوم نزود أنفسنا بالفعل بكميات تتجاوز الاحتياجات الحالية للقوات المسلحة. هكذا يعمل مجمعنا الصناعي العسكري الآن… تعمل المصانع ثلاث نوبات. وسوف ينتج أكبر عدد ممكن من الأسلحة… إنها ضرورية لحماية وطننا".

وأشار إلى أن "العدو يقوم باستمرار بحسابات مؤلمة حول مقدار ما بقي لدينا وما تبقى لنا من الدبابات والقذائف والصواريخ وأشياء أخرى”.

وأضاف: "هذا أمر مفهوم.. دعاية العدو تعيش وفقًا لقوانينها الخاصة. ولكن مثل هذا الحساب لا يتوافق مع منطق وجود دولة بانديرا. فهي دولة طفيلية”.

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وتابع: “لن تكون هناك إمدادات أسلحة، وسينتهي كل شيء بسرعة بالنسبة لنظام بانديرا. وسيموت الطفيليون".

المجمع الصناعي العسكري الروسي مدفيديف روسيا مجلس الأمن الروسي

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