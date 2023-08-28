حرب العقوبات.. مجموعة دول السبع تحظر واردات الماس من روسيا بشكل كامل

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الإثنين، في تقرير لها، أن دول مجموعة السبع ستحظر بشكل كامل واردات الماس من روسيا اعتبارا من يناير 2024.

وتعتبر روسيا الماس واحدا من أكبر 10 صادرات غير متعلقة بالطاقة من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الروسية من الماس أكثر من 4.5 مليار دولار في عام 2021، وفقا ‏‏لوزارة الخزانة الأمريكية‏‏.‏

و‏تعد روسيا موطنا لـ أكبر وأغنى احتياطيات الماس في العالم وهي أكبر منتج ومصدر للماس الخام في العالم من حيث الحجم، كما تعتبر "ألروسا" وهي شركة تعدين الماس الروسية، الأكبر في العالم وهي مسؤولة عن 90٪ من طاقة تعدين الماس في روسيا.

وحتي الآن، فأن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لم تؤثر على الجزء الأكبر من إمدادات الماس الروسية، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ‏‏عقوبات على الرئيس التنفيذي لشركة ألروسا، سيرجي سيرجيفيتش إيفانوف، مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية ووسعت العقوبات ضد الشركة في أبريل 2022. ‏

كما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن ‏‏أمرا في مارس 2022 يحظر استيراد الماس الروسي غير الصناعي، ولكن يستثني الحظر الأمريكي الحالي الماس الذي تحول في بلدان ثالثة، مثل القطع والتلميع، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخزانة لأكسيوس.‏