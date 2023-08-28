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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

روسيا
روسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتزم مواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتعاون متبادل المنفعة مع زيمبابوي بعد الانتخابات الرئاسية بها.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في زيمبابوي فوز الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية، متغلبا على 10 مرشحين آخرين، حيث حصل على 52.6% من الأصوات.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أن موسكو تؤكد مجددا التزامها المبدئي بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتعاون متبادل المنفعة مع جمهورية زيمبابوي الصديقة، والتفاعل الوثيق في الشؤون الدولية والإقليمية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن نتائج التعبير الشعبي سوف تظهر الدعم الواسع النطاق لمسار الرئيس إيمرسون منانجاجوا نحو تعزيز الدولة وضمان الاستقرار الداخلي، وتنفيذ الإصلاحات لتهيئة الظروف لمزيد من التنمية في البلاد على أساس ضمان حقوق ومصالح مختلف المجموعات والجماعات فى فئات المجتمع الزيمبابوي.

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