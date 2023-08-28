روسيا تكشف موعد تسليم منظومة "إس – 400" إلى الهند

كشف السفير الروسي في الهند دينيس أليبوف، اليوم الاثنين، عن موعد تسليم الهند منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400".

وقال "أليبوف" إنه سيتم الانتهاء من تسليم "إس – 400" إلى الهند بنهاية العام المقبل 2024 بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف السفير الروسي بنيودلهي: "أكد رؤساء الشركات الروسية المشاركة في عمليات التسليم هذه رسميا أن عمليات التسليم ستكتمل في الوقت المحدد ووفقا للجدول الزمني المتفق عليه بشكل متبادل مع شركائنا الهنود".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات هاتفية اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، حول عدد من المفات الهامة أبرزها قمة العشرين التي ستعقد في الهند الشهر المقبل، بالإضافة إلى تطوير منظمة بريكس بعد ضم ستة أعضاء جدد بينها مصر.