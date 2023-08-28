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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من روسيا بعد تحليق طائرات مُسيرة أمريكية فوق جزيرة القرم

صدى البلد

قالت وكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، إن روسيا دفعت بطائرتين بعد تحليق طائرات مُسيرة أمريكية فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق اليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاثنين، طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، كتب سيرجي أكسيونوف، رئيس المنطقة المعين من قبل روسيا، على تطبيق "تيليجرام"، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم المنضمة إلى روسيا.

وأضاف أن إحدى الطائرات بدون طيار سقطت في الجزء الشمالي من شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والأخرى تحطمت في الغرب.

وكان حاكم منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، دميترو لونين أعلن اليوم الاثنين، أن هجومًا صاروخيًا روسيًا وقع على المنطقة الليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال لونين، في منشور عبر "تليجرام"، إن الهجوم استهدف منشأة صناعية وأسفر عن سقوط شخصين.وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 4 صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وإنه أسقط اثنين منها.

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