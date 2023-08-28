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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مباحثات مودي وبوتين.. الهند تكشف ممثل روسيا في قمة العشرين

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشفت الحكومة الهندية اليوم الإثنين عن ممثل روسيا في قمة العشرين التي ستنعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيودلهي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، إن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، سيمثل موسكو في قمة العشرين التي ستعقد في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر، وجاء ذلك في مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقب اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وناقش بوتين ومودي العلاقات الروسية الهندية عبر الهاتف، وأكد الرئيس الروسي استحالة حضوره قمة العشرين.

وكان بوتين قد غاب عن حضور القمة الـ15 لمجموعة بريكس التي عقدت في جنوب أفريقيا، وأناب عنه لافروف، بسبب الحكم الصادر ضد الرئيس الروسي من المحكمة الجنائية الدولية، والمتعلق بالتهجير القسري لأطفال أوكرانيا.

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