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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قبول مصر.. روسيا تكشف عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة بريكس

بريكس
بريكس

كشفت روسيا عن تقديم عدد من الدول طلبات رسمية للانضمام إلى منظمة بريكس، بعد قبول مصر وخمسة دول أخرى في قمة المجموعة التي عقدت في أغسطس الجاري بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وأكد مسئول روسي اليوم الاثنين أن حوالي 50 دولة حول العالم، أبدوا اهتماما بالانضمام إلى منظمة بريكس، فيما تقدمت 17 دولة بطلبات رسمية للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية التي تضم خمسة دول، ومن المنتظر أن ينضم إليهم ستة آخرون بدءا من يناير المقبل على رأسهم مصر.

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرجي كاترين لوكالة سبوتنيك الروسية إن "هناك 17 طلبًا آخر من الدول الراغبة في الانضمام إلى البريكس، أما بالنسبة للرغبات النظرية، التي تم التعبير عنها شفهيًا أو بأي شكل آخر ولكن لم يؤكدها رؤساء الدول بعد - فهناك ما يقرب من 50 منها في المجموع،".

وأضاف كاترين، الذي يشغل أيضا منصب رئيس القسم الروسي في مجلس أعمال البريكس أن الشكل الذي تعمل به البريكس لا يمكن مقارنته بصيغة مجموعة السبع أو أي اتحاد غربي آخر.

وتابع "على النقيض منهم، ليس لدينا أي محاضرات أو إدانات أخلاقية في أي من إعلاناتنا أو وثائقنا الختامية. كل عملنا يهدف بشكل صارم إلى تعميق التعاون. نحن لا نجتمع للتحالف ضد أي شخص، ولكن فقط لنكون حلفاء، من أجل وقال كاترين "منح بعضنا البعض فرصا لتسريع التنمية".

أوضح المسئول الروسي أن جدول أعمال البريكس الحالي يشمل استخدام العملات الوطنية في التجارة العالمية وفي المعاملات بين الدول الأعضاء في الكتلة مضيفا أن تنفيذ هذه المبادرة من قبل الهند والصين يظهر بالفعل نتائج جيدة.

وعقدت مجموعة البريكس - التي تضم أكبر الاقتصادات النامية في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - قمتها السنوية رفيعة المستوى في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ودُعيت الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رسميًا للانضمام إلى المجموعة في القمة.

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