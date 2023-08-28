إلحاق أضرار.. وكالة الطاقة الذرية تحذر من خطر يهدد محطة زابوريجيا النووية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الإثنين، إن الهجوم الأوكراني يزيد من خطر إلحاق أضرار بمحطة زابوريجيا النووية.

وأضاف جروسي: "كما تعلمون، هناك هجوم مضاد يتمركز في مقاطعة زابوريجيا في الأيام الأخيرة… أنا أتحدث عن المنطقة، وليس المحطة نفسها".

وأوضح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه الإجراءات تزيد من احتمالية الهجوم على محطة زابوريجيا النووية أو إلحاق الإضرار بها.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن اللواء 82 المحمول جوا التابع للجيش الأوكراني يعاني من خسائر فادحة في منطقة زابوريجيا.

وأضاف أن "اللواء 82 المحمول جوا الذي يضم دبابات تشالنجر ومركبات مشاة قتالية ومعدات أخرى يتكبد الآن خسائر فادحة بالقرب من رابوتينو".

وأوضح أن “الهجوم المضاد الأوكراني يعاني من انهيار كامل: القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على تغيير أي شيء على خط المواجهة، واحتياطياتها آخذة في النفاد”.