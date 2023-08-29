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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك على قمة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

صدى البلد

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 44 والمقرر إقامتها بالكونغو برازافيل خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبلين، عن تواجد الأهلي والزمالك على قمة مجموعات البطولة القارية والتي أقيمت مساء الإثنين.

وجاء المارد الأحمر على رأس المجموعة الأولى رفقة كلًا من: "شبيبة كينشاسا الكونغولي - فاب الكاميروني - بي إم سي بطل الكونغو برازافيل - شبيبة أمل سكيكدة الجزائري".

فيما جاء الزمالك على قمة المجموعة الثانية رفقة كلًا من: "ريد ستار الإيفواري - نزيكو الكاميروني - بيترو الرياضي الكونغولي - فاب البنيني".

الجدير بالذكر، أن الترجي التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك بنتيجة 28-24 في النهائي الذي أقيم على صالة نادي الحمامات.

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