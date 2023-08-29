الأهلي والزمالك على قمة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 44 والمقرر إقامتها بالكونغو برازافيل خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبلين، عن تواجد الأهلي والزمالك على قمة مجموعات البطولة القارية والتي أقيمت مساء الإثنين.

وجاء المارد الأحمر على رأس المجموعة الأولى رفقة كلًا من: "شبيبة كينشاسا الكونغولي - فاب الكاميروني - بي إم سي بطل الكونغو برازافيل - شبيبة أمل سكيكدة الجزائري".

فيما جاء الزمالك على قمة المجموعة الثانية رفقة كلًا من: "ريد ستار الإيفواري - نزيكو الكاميروني - بيترو الرياضي الكونغولي - فاب البنيني".

الجدير بالذكر، أن الترجي التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك بنتيجة 28-24 في النهائي الذي أقيم على صالة نادي الحمامات.