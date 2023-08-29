قائمة الأطعمة المضادة للالتهابات لتخفيف آلام المفاصل.. تعرف عليها

تناول الأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في تخفيف الآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل. إليك قائمة ببعض الأطعمة التي يعتقد أنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وفقا لما نشره موقع هيلثي:

قائمة الأطعمة المضادة للالتهابات لتخفيف آلام المفاصل

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونا والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساهم في تقليل التهابات المفاصل. يُنصح بتناولها مرتين في الأسبوع.

الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة: مثل التوت، والتفاح، والكرز، والبروكلي، والسبانخ. تحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والكاجو وبذور الكتان وبذور الشيا. تحتوي هذه الأطعمة على أحماض دهنية ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتقلل الالتهاب.

زيت الزيتون: يحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تسمى البوليفينولات. يُنصح باستخدام زيت الزيتون البكر البارد كمصدر رئيسي للدهون في النظام الغذائي.

الزنجبيل والكركم: يحتوي الزنجبيل والكركم على مركبات مضادة للالتهاب تسمى الجينجيرول والكركمين. يمكن إضافتهما إلى الطعام أو استخدامهما في الشاي للاستفادة من فوائدهما المضادة للالتهاب.

الثوم: يحتوي على مركبات تسمى السلفور، التي تعزز الصحة العامة وتساعد في تخفيف الالتهابات. يُنصح بتناول الثوم الطازج للاستفادة القصوى.

إضافة إلى ذلك، يجب عليك تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تزيد من الالتهابات، مثل الأطعمة المصنعة والمشبعة بالدهون المشبعة والسكريات المكررة.

مع ذلك، يُفضل أن تستشير طبيبك أو أخصائي تغذية قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، وخاصة إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل.