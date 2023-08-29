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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البلوجر سوزي تكشف تفاصيل حياتها الشخصية على صدى البلد.. فيديو

البلوجر الأردنية
البلوجر الأردنية سوزي

حلت البلوجر الأردنية سوزي، ضيفة على الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، وكشفت تفاصيل لأول مرة عن اسمها الحقيقي، وتتحدث عن أشياء خاصة بها.

 

2 كيلو جبنة السبب.. البلوجر سوزي تفجر مفاجأة عن شهرتها في "السوشيال ميديا"


كشفت البلوجر الأردنية سوزي، عن أن اسمها الحقيقي سوزي أيمن، ولديها أخت توأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها تعشق أختها بشكل كبير، إذ أنها أقرب شخص لديها في العائلة، وفي الدنيا، "أختي كانت بتطلع معايا في الفيديوهات ولكن وقفت الموضوع ده بسبب أن الناس مش بتفهم الموضوع".

البلوجر سوزي تتحدث عن سبب شهرتها


وأضافت "سوزي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن بعض الناس يروا أنها كانت تستغل أختها من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الضحك وأنها تتاجر بشقيقتها، وبالتالي فاضطرت إلى أنها تقلل مقاطع الفيديو التي تظهر فيها أختها.


بسبب أرباح السوشيال ميديا.. البلوجر سوزي تفجر مفاجأة بشأن مقدمي المحتوى

 

كشفت البلوجر سوزي أيمن عن مفاجأة صادمة بشأن أرباحها من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، قائلة إنه حسب المحتوى ذاته يكون الربح، إذ أن أرباح البث المباشر تعتمد على الهدايا نفسها، وأكبر هدية قد تحصل عليها من البث المباشر الواحد هو 4 آلاف جنيه.

البلوجر سوزي تفجر مفاجأة بشأن مقدمي المحتوى على السوشيال ميديا 


وأضافت سوزي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن البعض يستغل فيديوهات البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الهدايا التي تُرسل إليهم، "الناس قربت ترش على نفسها بنزين بسبب البث المباشر ده عشان ياخدوا هدايا وفلوس، أنا بفتح اللايفات عادي، ولا بدخل جولات ولا تحديات مع حد".

 

أصرف 10 آلاف جنيه في يومين..البلوجر سوزي تفجر مفاجأة عن مصاريفها الشخصية


 

كشفت البلوجر سوزي أيمن، عن أنها لم تحقق الأرباح المنتظرة من السوشيال ميديا حتى الآن، إلا أنها شخصية تحب أن تنفق كثيرًا، موضحة أنها تقوم بصرف 10 آلاف جنيه في يومين، "عندي مرض أني لازم كل شوية أجيب هدوم، في فترة من الفترات أخدت من أمي 20 ألف عشان أجيب بيهم هدوم".

 وأضافت سوزي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أنها تحب والديها كثيرا، وترفض نهائيًا أن يتم ذكرهما بأي شيء سلبي، لافتة إلى أن بعض أصدقائها كانوا يستغلونها بسبب حبها لهم، "بطلت أبين حبي قدام الناس لحد عشان بيستغلوني وشُفت ده مع صحابي، وأختي مي الوحيدة اللي ببين حبي ليها".

البلوجر الأردنية سوزي تفاصيل صدى البلد نهال طايل الإعلامية نهال طايل

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