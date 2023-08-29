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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسريب لقاء المنقوش وكوهين.. توجيه عاجل من نتنياهو إلى وزراء حكومته

نتنياهو
نتنياهو

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أوعز للوزراء والوزارات الحكومية بالتواصل مع مكتبه، حول أي لقاء سياسي سري، وعدم نشر أي تفاصيل إلا بموافقته الشخصية، حسبما نقلت صحيفة "دنيا الوطن" عن إذاعة جيش الاحتلال.

ويأتي ذلك بعد الانتقادات الواسعة التي واجهتها الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الكشف عن لقاء سري جمع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، في العاصمة الإيطالية، روما.

ضجة كبيرة في ليبيا

وأثار الكشف عن اللقاء الذي وصفته إسرائيل بـ "التاريخي"، في ردود أفعال واسعة أدت إلى إقالة الوزيرة الليبية من منصبها ومنعها من السفر، بحسب بيان لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.

وتخالف الخطوة، التي قامت بها المنقوش، القانون الليبي رقم “62” الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة إسرائيل، والذي ينص على: “الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها”.

رسائل صعبة لـ كوهين والمسؤولين بخارجية الاحتلال

ووفقا للصحيفة الفلسطينية، نقل موقع (والا) الإسرائيلي، عن مسؤولين أمريكيين كبار، قولهم: إن رسائل صعبة تم تسليمها إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وكبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية.

وأضاف الموقع، أن المسؤولين الأمريكيين، أبلغوا كوهين، بأن الكشف عن اللقاء من قبل إسرائيل "أضر بالجهود الأمريكية لتعزيز التطبيع بين إسرائيل وليبيا ودول عربية أخرى، بل وتسبب في زعزعة الاستقرار في ليبيا والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية".


هجوم المعارضة الإسرائيلية

وهاجمت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، قرار نشر اللقاء السري بين كوهين والمنقوش، في إيطاليا.

وقال رئيس معسكر الدولة بيني جانتس إن "العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة، بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية وبالتأكيد تلك التي لا تربطنا بها علاقات رسمية".

وأضاف: عندما تفعل كل شيء من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير، فهذا ما يحدث في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم. حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تنتهي أيامها".

من جانبه انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد،  نشر اللقاء، وقال: "دول العالم تنظر هذا الصباح إلى التسريب غير المسؤول لاجتماع وزراء الخارجية الإسرائيلي مع نظيرته الليبية، وتسأل نفسها: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة؟".

وأضاف: "إن ما حدث أمام وزيرة الخارجية الليبية هو حدث غير محترف ويفتقر إلى المسؤولية وفشل خطير في الحكم. هذا صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان كعنوان رئيسي".
 

نتنياهو الحكومة الإسرائيلية نجلاء المنقوش إسرائيل

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