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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع الحارس والطباخ|حقيقة تعرض مذيع شهير للخيانة من زوجته.. القصة كاملة

ستيف هارفي وزوجته
ستيف هارفي وزوجته

 انتشرت مؤخرًا أخبار حول اكتشاف “هارفي” خيانة زوجته له مع عدد من العاملين لديه ، وذلك بعد زواج دام 16 عامًا بين المذيع الشهير ستيف هارفي وزوجته مارجوري بريدجز، فما القصة؟.. نستعرض لكم التفاصيل من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

وصل الأمر إلى أروقة المحاكم وطلبت زوجته تعويضًا ضخمًا والسبب اتهامه لها بالخيانة مع حارسه وطباخه الخاص، حيث أثارت الأخبار المتداولة موجة من الجدل بين معجبي الكوميدي على منصات التواصل.

ودفع الجدل الكبير “هارفي” للخروج عن صمته حيث ظهر في مقطع فيديو ونفى حقيقة الأخبار المتداولة، فيما قال : ” لقد نشر أحد الأشخاص الذين يعملون معي على توتير الخاص بي بيانًا كان سلبيًا تمامًا يجب أن أتحمل المسؤولية عن ذلك لأنهم يعملون معي". كما نفى أحد المقربون لهارفي وجود خلاف بين الثنائي.

ويعد ستيف هارفي أحد أشهر المذيعين والكوميديين بالعالم، حيث نال شهرته من خلال تقديم البرامج المتنوعة وحصد عدة جوائز عالمية، كما استطاع أن يحقق نجاحات عدة وبلغت ثروته نحو 200 مليون دولار.

ستيف هارفي هارفي العربية توك شو صدى البلد

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