ستيف هارفي ينفي خيانة زوجته له مع حارسه الشخصي.. تفاصيل

أثارت العديد من المواقع الصحفية الكثير من الجدل وذلك في تقارير لها وذلك بعد اعلان أن مارجوري بريدجز، زوجة المذيع والكوميدي الشهير ستيف هارفي، تقوم بخيانته وذلك مع حارسه الشخصي والطباخ.

ووفقا لصحيفة مترو قد أكدت التقارير أن زوجته قامت بخيانته مع عدد من العاملين لديه، وأن علاقة كلا منها قد انتهت بالفعل، وهما في طريقهما للطلاق رسميا حاليا.

إلا أنه في المقابل من جانبه ، أصدر ستيف هارفي المذيع بيانا للرد على ما تم نشر في تلك المواقع الصحفية، أكد من خلاله كذب العديد من تلك الاتهامات المتعلقة بزوجته وأن ليس لها أي أساس من الصحة.

وأعلن ستيف هارفي إقالة مدير مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه به، وذلك لعدم قيامه بالتعامل مع الأمر بحساسية، وحرفية.

