الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بطرس غالي: الاقتصاد المصري يمتلك مقومات تجعله قادر على تجاوز تداعيات أحداث المنطقة.. خاص

يوسف بطرس غالي والزميل محمود مطاوع
كتب محمود مطاوع

قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق ، ان اي مشروع سيقام خلال الفترة المقبلة سيتم مقارنة بمشروع the spine لأنه عنوان كبير للاستثمار المستقبلي لافتا أن قواعد إدارة المشاريع تغيرت في الاستثمار العقاري .

وأضاف في تصريحات لصدي البلد أن الحكومة ساندت مشروع the spine لافتا أن المشروع باستثمارات ١.٤ تريليون وسوف يعود علي الدولة عوائد ضريبية ٨٠٠ مليار جنيه .

وفي سياق آخر أكد إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، خاصة في الخليج العربي، تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات، إلا أن الحكم الحقيقي على أداء الاقتصاد المصري يظل مرتبطًا بما يحدث داخليًا.

وأشار غالي الي أن الاقتصاد المصري بطبيعته يتأثر سريعا بالأحداث الإقليمية والدولية، لكنه يمتلك من المقومات ما يجعله قادر على تجاوز هذه التأثيرات، لافتا  أن العبرة في النهاية بقوة الاقتصاد المصري نفسه.

وتابع غالي أن المؤشرات الحالية تعكس وجود قوة صريحة داخل الاقتصاد المصري، تمكنه من المرور من المرحلة الحالية بسلام رغم التحديات ، لافتًا إلى أن هذه القوة تعتمد على عوامل داخلية تتعلق بقدرة الدولة على إدارة الأزمات والاستمرار في تنفيذ خططها التنموية.

وأشار إلى أن الرسالة الأهم التي يجب توصيلها للمواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي هي أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتحدد فقط بالتقلبات الخارجية، بل بمدى صلابته الداخلية واستمرار الثقة به.

يوسف بطرس غالي بطرس غالي الاقتصاد المصري الخليج The Spine

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

