أسامة ربيع والنقيب البلشي يفتتحان دورة تدريبية للمرصد المصري للصحافة بالإسماعيلية

انطلقت اليوم، السبت 18 أبريل 2026 بالإسماعيلية، فعّاليات برنامج تدريبي موجّه لصحفيي القناة وسيناء والشرقية.

وافتتح الدورة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب، وأشرف عباس المدير التنفيذي للمرصد المصري للصحافة والإعلام.

يركّز البرنامج على تنمية مهارات الصحفيين/ات في مجالات التحول الرقمي وإنتاج المحتوى؛ حيث يشهد اليوم الأول تدريبًا بعنوان «صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي: الأدوات والتطبيقات»، يقدّمه الأستاذ حسام مصطفى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البرنامج على مدار أربعة أيام، تتضمن تدريبات متخصصة في التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، بما يعزز من قدرات المشاركين/ات على مواكبة التحولات المهنية والتقنية في العمل الإعلامي.

ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون بين لجنة التدريب نقابة الصحفيين، والمرصد المصري للصحافة والإعلام، وبدعم من هيئة قناة السويس.