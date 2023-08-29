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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب التنسيقية خالد بدوي: ضم فئات جديدة لصندوق الشهداء يعكس تقدير القيادة لتضحياتهم

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع فى الحروب السابقة، وشهداء ومصابى العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما فى ذلك أسماء الشهداء والمصابين فى معركة الإسماعيلية فى 25 يناير 1952 والشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف، إلى المستفيدين من الصندوق.

وأضاف بدوي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي  تعكس حرص الدولة المصرية على دعم أسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية هذا الوطن الغالي، معقبا:" الرئيس السيسي عمل على دعم أسر الشهداء منذ توليه مقاليد الحكم".

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها من الشهداء، كما أن الرئيس حريص كل الحرص  على تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسر الشهداء تقديرا لما قدموه في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد حتى آخر قطرة دماء من أجسادهم.

وتابع بدوي: التاريخ سيظل يذكر ما قام به رجال القوات المسلحة ورجال  الشرطة  من تضحيات عبر التاريخ  من أجل الحفاظ على الوطن وعلى أمنه واستقراره،  لافتا أن توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز حوافز صندوق الشهداء جاءت تقديرا لما قدموه من تضحيات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، وصدق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق، كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق.

الشهداء السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الرئيس السيسي

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