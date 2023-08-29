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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خطوة نحو الروبوتات المخصصة.. أوبن إيه آي تطلق ChatGPT Enterprise Edition للشركات

ChatGPT
ChatGPT

أصدرت شركة "أوبن إيه آي" OpenAI الأمريكية منتج  ChatGPT  نسخة جديدة أكثر احترافية وموثوقية يلبي احتياجات مستخدمي المؤسسات والشركات، ومن ضمن مميزاته أنه يوفر أمانًا وخصوصية أفضل للمستخدمين. 

وفقا لتقرير موقع gizchina تسمى النسخة الاحترافية الخاصة بالشركات والهيئات بإصدار الـ ChatGPT Enterprise Edition. وتقول عنها أوبن إيه آي في منشور رسمي على مدونتها إن ChatGPT Enterprise Edition يوفر وصولاً سريعًا غير محدود إلى أحدث نماذج اللغة الكبيرة الخاصة بها وهو نموذج GPT-4 القوي. كما أنه يتيح تحليلًا أعمق للبيانات ويساعد العلامات التجارية على تحليل المعلومات بسرعة وإمكانية طرح أسئلة أكثر تعقيدًا على  ChatGPT.

تستخدم العديد من العلامات التجارية  ChatGPT  بالفعل ولكن يعتريها مخاوف من استخدام بياناتها لتدريب نماذج GPT-4، وبالتالي هناك حالة من القلق السائد خوفا من تسريب المعلومات الخاصة بالشركات إلى خوادم خارجية وبالتالي تكون متاحة للمنافسين.

ChatGPT 

لدي الشركات أيضًا مخاوف من إمكانية الكشف عن معلومات المستخدم الحساسة باستخدام هذه الأداة الجديدة نوعا ما وما زالت مبهمة في طريقة عملها، من أجل حل هذه المشكلات، قالت OpenAI أن مستخدمي ChatGPT Enterprise Edition يتمتعون بالتحكم الكامل والملكية الخاصة لبياناتهم الخاصة، و لن يتم استخدام هذه البيانات لتدريب نموذج GPT-4. بالإضافة إلى ذلك، تخطط OpenAI لتقديم المزيد من الميزات مع هذا الإصدار الاحترافي، مثل السماح للمستخدمين بتخصيص قاعدة بيانات ChatGPT لتكون خاصة بمعلومات وبيانات وجداول الشركة. علاوة على ذلك، ستقدم الشركة أيضًا خطة تسعير ChatGPT Enterprise Edition المناسبة لكل شركة حسب حجمها مع مراعاة الشركات الوليدة وصغيرة الحجم.

وفقًا لـ OpenAI، يعد هذا أول منتج مؤسسي لـ ChatGPT، بشكل مستقل عن كلا من ChatGPT وChatGPT Plus. يمكن للشركات التي تستخدم ChatGPT بالفعل اختيار الاستمرار في استخدام المنتج الحالي، أو التبديل إلى ChatGPT Enterprise Edition للاستمتاع بالميزات الجديدة. كما أعلنت أوبن إيه آي إنها ستقبل أكبر عدد ممكن من مستخدمي المؤسسات في الأسابيع المقبلة.

خلال الأشهر القليلة الماضية، وخوفا من تسريب البيانات الخاصة والمعلومات الحساسة، قامت العديد من العلامات التجارية بتطوير أدوات ذكاء اصطناعي توليدي خاصة بها باستخدام نماذج OpenAI وGPT-4. لكن العديد منها يتصل بنماذج GPT-4 من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو الخدمات السحابية. 

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تمتلك العديد من العلامات التجارية الكبرى بالفعل أنظمة روبوتية خاصة بها لحماية بياناتها من الاستخدام في التدريب لنموذج GPT-4. ومع ذلك، خيار إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالشركة ليس في متناول جميع المؤسسات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فإن هذا الإطلاق الجديد من OpenAI سيمنح العلامات التجارية الصغيرة نفس الخدمة. 

الجدير بالذكر أن OpenAI سبق وأعلنت أيضًا عن فتحها وظيفة الضبط الدقيق المخصص لنموذج GPT-3.5، وبالتالي هذا سوف يسمح للمستخدمين بتخصيص ChatGPT بناءً على مهام محددة، وتخصصات معينة بدلا من أن يكون روبوت للاستخدام العام، و يبدو أن هذا يعد تحضيرًا لخدمات المؤسسات واسعة النطاق.

OpenAI ChatGPT أوبن أيه آي ChatGPT Enterprise Edition GPT-4

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