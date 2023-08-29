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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوافل صحة الفيوم توقع الكشف الطبي على 1360 مريضا بقرية المشرك

اثناء توقيع الكشف
اثناء توقيع الكشف الطبى على المرضى

نفذت إدارة القوافل بقيادة د. أحمد سعد اللباد مدير الإدارة قافلة طبية مجانية على مدار يومى السبت والأحد بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق.

 

فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة 100 يوم صحة وخطة وزارة الصحة والسكان لتوصيل خدمة الأخصائى للاماكن النائية والمتطرفة وبرعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وتحت إشراف  الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.


وأوضح ا.ياسر دخيل مسئول مركز معلومات القوافل بأن إجمالي عدد المرضى الذين تم الكشف الطبي عليهم 1354 ، وتم تحويل عدد 4 من  المرضى لاستكمال العلاج بالمستشفيات ، كما تم عمل فحوصات معملية واشعة لعدد  52 مريضا.


وكان عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 108 ، بينما حضر لندوات التثقيف الصحى 165.


وستقام قافلة طبية مجانية لأول مرة بالوحدة الصحية بقرية الياس التابعة لقرية شكشوك بمركز ابشواى يومى الأربعاء والخميس القادمين 30 و31 اغسطس.

 

 

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