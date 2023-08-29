استجواب الدبلوماسيين .. أمريكا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ روسيا بعد تصعيد خطير

قالت واشنطن إن خطط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لاستجواب اثنين من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو هي محاولة “لترهيب ومضايقة” المواطنين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن “روسيا ملزمة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بمعاملة الدبلوماسيين بالاحترام الواجب واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع أي هجوم على شخصهم أو حريتهم أو كرامتهم”.

وأضاف أن واشنطن تتوقع من موسكو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالقضية الحالية.

وقال ميلر: “نحن نحتج بشدة على محاولات أجهزة الأمن الروسية – التي تعززها وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة – لترهيب موظفينا ومضايقتهم”.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي، أمس الاثنين، أنه تم إصدار استدعاءات لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين هما ديفيد بيرنشتاين وجيفري سيلين اللذين يعملان في السفارة الأمريكية في موسكو.

وقالت الوكالة الأمنية إنها تتطلع إلى استجواب الرجال كشهود في قضية المواطن الروسي روبرت شونوف، الذي يواجه اتهامات بالخيانة.

واعتقل شونوف، الذي كان يعمل في القنصلية الأمريكية المنحلة الآن في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى للبلاد، في مايو للاشتباه في قيامه بعمل مخبر سري لواشنطن بشكل غير قانوني.

وإذا ثبتت إدانته، فإن شونوف، الذي يبلغ الآن 60 عاما، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.