أمريكا.. إخلاء جزئي بولاية فلوريدا بسبب اقتراب إعصار إداليا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن ولاية فلوريدا الأمريكية أعلنت عن إخلاء جزئي بسبب اقتراب إعصار إداليا.

وأوضحت أن سكان مقاطعة سيتريس يتم إجلائهم بشكل قسري، ويتم الإخلاء الطوعي في مقاطعتي بيكر وألاتشوا.

وورد في وقت سابق أن العاصفة الاستوائية إداليا، المتجهة نحو فلوريدا، اشتدت وتحولت إلى إعصار.

ويتوقع خبراء الأرصاد الأمريكيين أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "إداليا" لتتحول إلى إعصار، في طريقها نحو ولاية فلوريدا، التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعاصير السنوي.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، غدا الأربعاء، كإعصار كبير وتضرب ساحل الخليج، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إن إيداليا سيصل إلى الشاطئ في منطقة "بيج بيند" في فلوريدا، ومن الممكن أن تصبح إداليا، التي تحولت إلى عاصفة استوائية يوم الأحد، إعصارًا كبيرًا من الفئة الثالثة على الأقل قبل أن تصل إلى فلوريدا.