هل قدمت واشنطن ذخائر عنقودية لأوكرانيا ضمن حزمة المساعدات الجديدة؟.. البنتاجون يجيب

قالت نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، إن حزمة مساعدات عسكرية الجديدة لـ أوكرانيا لا تشمل الذخائر العنقودية.

وأضافت سينج في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بما إذا كانت هناك أي ذخائر عنقودية متضمنة في حزمة المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا الـ 45، فلم تشمل المساعدات هذه الأسلحة".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 250 مليون دولار لـ أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له، إن الحزمة ستشمل صواريخ AIM-9M للدفاع الجوي، وذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، ومعدات لإزالة الألغام، وأنظمة جافلين وغيرها من الأنظمة المضادة للدروع، وصواريخ وأكثر من 3 ملايين طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة وسيارات الإسعاف، لافتا إلى أن الأسلحة والذخائر سيتم سحبها من مخزون البنتاجون.