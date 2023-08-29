عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هائلة.. البنتاجون يعلن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لـ أوكرانيا منذ بدء الحرب

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن، تجاوز 43.7 مليار دولار، بما في ذلك 43 مليار دولار منذ بدء الحرب.

وقال البنتاجون، في بيان: “قدمت الولايات المتحدة بأكثر من 43.7 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك أكثر من 43 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول في "البنتاجون"، إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا بشكل رسمي فور مصادقة البيت الأبيض عليها.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن حزمة المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا ستسحب مباشرة من مخزون الوزارة بموجب تفويض رئاسي.

بسبب أوكرانيا .. خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا أرسلت قواتها للجحيم.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية الحرب

وأشار إلى أن حزمة المساعدات ستشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية، ومعدات إزالة الألغام وإزالة العوائق وعربات إسعاف وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم.

البنتاجون الدفاع الأمريكية أوكرانيا جو بايدن الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

عملية "اصطياد البطة".. الولايات المتحدة تعلن إسقاط أخطر منصة برمجيات خبيثة

عاجلا أم آجلا.. إعلان مقلق من روسيا بشأن تجارب نووية أمريكية جديدة

ترامب: لا أخشى أن ينتهي بي الأمر خلف القضبان

بسبب أوكرانيا .. خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي

إيران: تأمين 8 معابر حدودية مع العراق لحماية زوار أربعينية الحسين

الجيش الأوكراني يقصف روسيا.. ودعوات لسكان منطقة بريانسك بالنزول إلى الملاجئ

أوكرانيا أرسلت قواتها للجحيم.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية الحرب

كل شيء سينتهي قريبا.. دعوات أوكرانية للإطاحة بـ زيلينسكي لإنقاذ كييف

ترشيحاتنا

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

قبل انتخابات أمريكا.. «إكس» تسمح بالإعلانات السياسية للمرشحين

قرار عاجل ضد صاحب واقعة تلاوة القرآن على العود .. مستندات

كواليس جديدة بشأن استدعاء رباعي الأهلي لمعسكر المنتخب

قبل زيادتها للضعف .. إزاي تدفع مُخالفات المرور وانت في البيت

المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ويواجه التحديات بأفكار متطورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

مرض غريب.. معلومات لا تعرفها عن داء الكيسات المذنبة

بعد إعلان انفصالها عن أحمد سعد.. شاهد أبرز إطلالات علياء بسيوني خلال حملها

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ