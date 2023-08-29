هائلة.. البنتاجون يعلن حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لـ أوكرانيا منذ بدء الحرب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال رئاسة جو بايدن، تجاوز 43.7 مليار دولار، بما في ذلك 43 مليار دولار منذ بدء الحرب.

وقال البنتاجون، في بيان: “قدمت الولايات المتحدة بأكثر من 43.7 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن، بما في ذلك أكثر من 43 مليار دولار منذ 24 فبراير 2022".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول في "البنتاجون"، إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا بشكل رسمي فور مصادقة البيت الأبيض عليها.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن حزمة المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا ستسحب مباشرة من مخزون الوزارة بموجب تفويض رئاسي.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات ستشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية، ومعدات إزالة الألغام وإزالة العوائق وعربات إسعاف وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم.