بسبب أوكرانيا .. خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي

قالت “فايننشال تايمز” البريطانية، إن تمويل الدعم العسكري لأوكرانيا أصبح سببا لخلافات قوية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلي أن تخصيص الأموال لكييف مهدد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن سبب الانقسام في الاتحاد الأوروبي هو طلبات بروكسل للحصول على تمويل إضافي يبلغ إجماليه 86 مليار يورو، بهدف تخفيف العبء على ميزانية الاتحاد الأوروبي، مع الموافقة على أربع سنوات من الدعم لأوكرانيا.

وأضافت أن “النقاش حول هذه القضية يمكن أن يكون اختبارًا رئيسيًا لتصميم الغرب على دعم أوكرانيا، في حين يشير "المتشككون العسكريون" في أوروبا والولايات المتحدة إلى "نجاح محدود" فقط في الهجوم المضاد الذي شنته القوات الجوية الأوكرانية في كييف”.

في أوائل أغسطس، كتبت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيكون عبئا ثقيلا على الاتحاد الأوروبي ماليا، وهذا يدعو إلى التشكيك في مستقبل المشروع الأوروبي.