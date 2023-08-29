تحرك جديد من أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو.. تفاصيل

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، خطوات انضمام بلاده إلى الحلف.

وكتب كوليبا، عبر منصة “إكس”: "لقد تحدثت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، حول الخطوات التالية في طريق أوكرانيا إلى الناتو".

أوضح وزير الخارجية الأوكراني، أنه “ناقش مع ستولتنبرج، النشر الكامل لمجلس أوكرانيا-الناتو وإعداد كييف لمنتدى صناعة الدفاع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كوليبا، إن أوكرانيا ترغب في بدء المفاوضات بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي.

وقال كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا في باريس: “ناقشنا المسار الذي يجب أن يسلكه الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بحلول نهاية هذا العام من أجل فتح المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: “شكرت فرنسا على حقيقة أن الرئيس ماكرون كان من أوائل القادة الذين بدأوا جديا في الترويج لمسألة منح أوكرانيا وضع مرشح للعضوية".

وشدد كوليبا، على أن أوكرانيا نفذت بالفعل عددًا من الإصلاحات التي كان مطلوبًا منها تنفيذها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن “الاتحاد الأوروبي اتخذ أيضا خطوات معينة”.