مصير قائد فاجنر خير دليل.. أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن التفاوض مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن مصير قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، يثبت عدم جدوى مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي في باريس إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا: “كان بريجوجين في صراع مع بوتين اتفقوا على ضمانات أمنية، ثم قتله بوتين. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن بوتين سيتصرف بشكل مختلف في مفاوضات أخرى”.

ونفى الكرملين أي تورط له في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة بريجوجين وأعضاء آخرين في فاجنر.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مصدر روسي مسؤول، بأن حفل توديع يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر العسكرية، حضره عائلته وأصدقاؤه في مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرج.

وقال المصدر لوكالة “تاس” الروسية: "تم السماح فقط للأقارب والأصدقاء بحضور حفل وداع يفجيني بريجوزين، تنفيذا لرغبة عائلته".

وقال المسؤول الإعلامي لقائد فاجنر في بيان على “تليجرام”: "أولئك الذين يرغبون في توديعهم يمكنهم زيارة مقبرة بوروخوفسكوي".