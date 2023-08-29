عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير قائد فاجنر خير دليل.. أوكرانيا تكشف عن مفاجأة بشأن التفاوض مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن مصير قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، يثبت عدم جدوى مفاوضات السلام المحتملة مع روسيا.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي في باريس إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا: “كان بريجوجين في صراع مع بوتين اتفقوا على ضمانات أمنية، ثم قتله بوتين. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن بوتين سيتصرف بشكل مختلف في مفاوضات أخرى”.

ونفى الكرملين أي تورط له في حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة بريجوجين وأعضاء آخرين في فاجنر.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح مصدر روسي مسؤول، بأن حفل توديع يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر العسكرية، حضره عائلته وأصدقاؤه في مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرج.

وقال المصدر لوكالة “تاس” الروسية: "تم السماح فقط للأقارب والأصدقاء بحضور حفل وداع يفجيني بريجوزين، تنفيذا لرغبة عائلته".

حضرها الأهل والأصدقاء.. تفاصيل جنازة قائد فاجنر في روسيا

بعد مصرعه.. الاتحاد الأوروبي يعلن مصير العقوبات المفروضة على قائد فاجنر

وقال المسؤول الإعلامي لقائد فاجنر في بيان على “تليجرام”: "أولئك الذين يرغبون في توديعهم يمكنهم زيارة مقبرة بوروخوفسكوي".

روسيا قائد فاجنر يفجيني بريجوجين فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس الرقابة الإدارية

آخر كلام..أول رد رسمي من رئيس الزمالك المؤقت على تقسيط غرامة كهربا

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

موضوعات متعلقة

أصل فيروس كورونا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح أكاذيب وتضليل البيت الأبيض

مستشار رئيس النيجر المعزول: لا نوافق على مقترح الجزائر بمرحلة انتقالية

انخفاض كبير في أسعار الغاز بـ أوروبا

ضربات مدمرة.. سلاح روسي يتسبب في اختفاء لواء أوكراني بأكمله

سيناتور أمريكي كبير يعلن إصابته بـ سرطان الدم

أول تعليق من رئيسة وزراء إستونيا على علاقة زوجها مع روسيا

الأمم المتحدة تعلن تخصيص 20 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية في السودان

أعمال عنف خطيرة.. إصابة 75 رجل شرطة خلال كرنفال نوتينج هيل بـ لندن

ترشيحاتنا

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

وزارتي السياحة والنقل يوضحون حقيقة غرق أحد الفنادق العائمة بالأقصر

عالم أزهري: الإسلام أوجب على الآباء تحقيق العدل بين الأبناء وعدم التمييز بينهم

الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

السفير محمد حجازي: الوضع على الأرض في السودان أصبح لصالح الجيش

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرة أديب في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل|سعر صادم

قرار لحظي ومقلب كبير.. القصة الكاملة لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بدون أدوية وبنصائح فعالة.. طرق علاج الأملاح للحامل

أصيل وجدع...هذه الأبراج هي أفضل الأصدقاء| هل أنت منهم؟

فيديو

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

فيديو جديد لحادث القاشونيستا الكويتية يثير الجدل.. اعرف التفاصيل

العالم الهولندي يحذر من خامس أضخم زلزال في 20 سنة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ