الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

الأرصاد حسمت الجدل.. ماذا ينتظر المواطنون في طقس الأربعاء والخميس؟

حالة الطقس
حالة الطقس
أحمد أيمن

حسمت هيئة الأرصاد الجوية حالة الجدل المتصاعدة حول توقعات الطقس خلال يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موجة جوية غير مسبوقة، غير صحيح، ودعت المواطنين للاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق مختلفة، مع تفاوت شدتها من مكان لآخر وفقًا لطبيعة كل منطقة. 

توقعات الطقس في مصر 

بحسب التوقعات، فإن الأمطار ستبدأ في التزايد تدريجيًا اعتبارًا من مساء الثلاثاء، لكنها تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تمتد إلى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وبعض مناطق الصعيد. 

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا في بعض المناطق، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال هذه الفترة، ما يساعد على تكوّن السحب الرعدية. 

كما تبدأ شدة الأمطار في الزيادة خلال ساعات النهار يوم الأربعاء، وتستمر حتى صباح الخميس. 

ولم تقتصر الظاهرة الجوية على الأمطار فقط، بل يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا في محافظات الصعيد والسواحل الغربية. 

ما علاقة الربيع بالتقلبات الجوية؟

كما لفتت الأرصاد إلى أن فصل الربيع يشهد عادة تقلبات سريعة وحادة في الأحوال الجوية، وهو ما يفسر التغيرات الملحوظة في الطقس خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الحالة الجوية الحالية طبيعية لهذا التوقيت من العام وليست استثنائية كما يُشاع.

وأكدت الهيئة أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا محدثًا يتضمن آخر تطورات الحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية بشكل مستمر، خاصة مع سرعة تغير الطقس.

وفي السياق ذاته، شددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء فترات التقلبات الجوية، خاصة مع احتمالات سقوط أمطار رعدية ونشاط الرياح، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون سند علمي.

في المجمل، تشير التوقعات إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي المؤقت، تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع، قبل أن تبدأ في التحسن التدريجي مع نهاية الخميس، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتطورات الطقس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد بالمدارس|هل صدر القرار النهائي في اجتماع الأعلى للتعليم؟

جامعة القاهرة

حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

وزير التعليم العالي

هل تتحول الدراسة "أونلاين"؟.. وزير التعليم العالي يحسم موقف الجامعات غدا

وزير التربية والتعليم

قبل ساعات من موجة الأمطار.. اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وزارة التربية والتعليم

عاجل| تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بكافة المحافظات نظراً لسوء الأحوال الجوية

طلاب الجامعات

يُعلن خلال بيان رسمي.. تفاصيل إعلان تعطيل الدراسة بالجامعات غدا

فصل التيار الكهربائي بمحافظة البحيرة

جدول فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق بمحافظة البحيرة.. اعرف السبب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة غداً وبعد غد في المدارس؟|قرار حاسم خلال ساعات

ترشيحاتنا

حساسية الأنف

ممنوع النزول.. استشاري حساسية ومناعة يعطي روشتة للتعامل مع التقلبات الجوية غدا

أحمد موسى

أحمد موسى يهاجم المسيئين لمصر: لن نسمح بتجاوز الخط الأحمر للدولة

أحمد موسى

أحمد موسى: البنوك التي أقرضت محمد الخشن لديها ضمانات لكل جنيه دفعته

بالصور

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

فيديو

آية عبد الرحمن

أكتر واحدة بتشتغل.. آية عبد الرحمن: محتاجة 4 مني عشان أقوم بمسئولياتي أو قوة خارقة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: وهم الانتصار في حروب الشرق الأوسط

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة كاروماما الثانية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

المزيد