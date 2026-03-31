الأرصاد حسمت الجدل.. ماذا ينتظر المواطنون في طقس الأربعاء والخميس؟

حسمت هيئة الأرصاد الجوية حالة الجدل المتصاعدة حول توقعات الطقس خلال يومي الأربعاء والخميس، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موجة جوية غير مسبوقة، غير صحيح، ودعت المواطنين للاعتماد فقط على البيانات الرسمية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق مختلفة، مع تفاوت شدتها من مكان لآخر وفقًا لطبيعة كل منطقة.

توقعات الطقس في مصر

بحسب التوقعات، فإن الأمطار ستبدأ في التزايد تدريجيًا اعتبارًا من مساء الثلاثاء، لكنها تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، حيث تمتد إلى مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وبعض مناطق الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة، وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا في بعض المناطق، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال هذه الفترة، ما يساعد على تكوّن السحب الرعدية.

كما تبدأ شدة الأمطار في الزيادة خلال ساعات النهار يوم الأربعاء، وتستمر حتى صباح الخميس.

ولم تقتصر الظاهرة الجوية على الأمطار فقط، بل يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا في محافظات الصعيد والسواحل الغربية.

ما علاقة الربيع بالتقلبات الجوية؟

كما لفتت الأرصاد إلى أن فصل الربيع يشهد عادة تقلبات سريعة وحادة في الأحوال الجوية، وهو ما يفسر التغيرات الملحوظة في الطقس خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الحالة الجوية الحالية طبيعية لهذا التوقيت من العام وليست استثنائية كما يُشاع.

وأكدت الهيئة أنها ستصدر بيانًا تفصيليًا محدثًا يتضمن آخر تطورات الحالة الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية بشكل مستمر، خاصة مع سرعة تغير الطقس.

وفي السياق ذاته، شددت الأرصاد على ضرورة توخي الحذر أثناء فترات التقلبات الجوية، خاصة مع احتمالات سقوط أمطار رعدية ونشاط الرياح، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير القلق دون سند علمي.

في المجمل، تشير التوقعات إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي المؤقت، تبلغ ذروتها منتصف الأسبوع، قبل أن تبدأ في التحسن التدريجي مع نهاية الخميس، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لتطورات الطقس.