حضرها الأهل والأصدقاء.. تفاصيل جنازة قائد فاجنر في روسيا

صرح مصدر روسي مسؤول، اليوم الثلاثاء، بأن حفل توديع يفجيني بريجوزين قائد مجموعة فاجنر العسكرية، حضره عائلته وأصدقاؤه في مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرج.

وقال المصدر وفقا لوكالة تاس الروسية: "تم السماح فقط للأقارب والأصدقاء بحضور حفل وداع يفجيني بريجوزين، تنفيذا لرغبة عائلته".

وقال المسؤول الإعلامي لقائد فاجنر في بيان على تيليجرام: "أولئك الذين يرغبون في توديعهم يمكنهم زيارة مقبرة بوروخوفسكوي".

وقامت قوات الأمن الروسية، بتركيب إطارات للكشف عن الألغام في مقبرة سيرافيموفسكي في سان بطرسبرج، حيث يعد هذا أحد مواقع الدفن المحتملة لقائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، الذي توفي خلال حادث تحطم طائرة في 23 أغسطس في منطقة تفير.

وحسب قناة "فونتانكا إس بي بي أونلاين"، هذه هي الطريقة التي يتم بها الاستعدادات لجنازة قائد فاجنر في سان بطرسبرج.

وهناك أيضا معلومات تفيد بأن المقابر اللاهوتية والشمالية وسمولينسك تستعد أيضا للجنازة.