هيمنة لا تنكسر.. سيدات الأهلي يكتبن التاريخ بـ42 بطولة والرباعية الكاملة فى الكرة الطائرة

في مشهد بات مألوفًا لكنه لا يفقد بريقه.. واصلت سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي فرض هيمنتهن المطلقة على الساحة المحلية مؤكدات أن ما يتحقق ليس مجرد بطولات متتالية بل حقبة استثنائية من السيطرة والاستقرار جعلت الفريق نموذجًا للتفوق والاستمرارية في الرياضة المصرية.

هذا التفوق ترجم إلى إنجاز جديد بعدما تُوّج الفريق بلقب دوري السوبر للمرة الـ42 في تاريخه وللموسم الحادي والثلاثين على التوالي في رقم قياسي يعكس الفوارق الكبيرة التي صنعها الأهلي على مدار سنوات طويلة من العمل والانضباط.

ولم يكن هذا اللقب سوى تتويج لموسم استثنائي نجح خلاله الفريق في حصد الرباعية المحلية كاملة بعدما جمع بين دوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر ودوري السوبر ليؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو إنجاز أكبر مع اقتراب منافسات البطولة الإفريقية.

نهائي يؤكد الفارق

وجاء تتويج «سيدات طائرة الأهلي» بعد فوز مستحق على نادي الزمالك بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة حسن مصطفى حيث عكست المواجهة الفوارق الفنية والخبرات الكبيرة بين الفريقين.

ورغم الندية التي شهدها الشوط الأول الذي حسمه الأهلي بنتيجة 29-27 فرض الفريق سيطرته الكاملة بعد ذلك، حيث فاز بالشوط الثاني 25-14 قبل أن ينهي المباراة في الشوط الثالث بنتيجة 25-16 ليؤكد تفوقه ويحسم اللقب بثقة.

الخطيب: النجاح الحقيقي هو الاستمرار

وعقب التتويج حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئة لاعبات الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي مشيدًا بالأداء القوي والروح العالية التي ظهرت طوال مشوار البطولة.

وأكد أن التتويج بالرباعية المحلية يعكس حجم العمل المبذول داخل الفريق لكنه في الوقت نفسه يضاعف من حجم المسؤولية خاصة مع الاستعداد لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي يستضيفها الأهلي.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الاستمرار على نفس المستوى من التفوق والحفاظ على ثقافة الفوز مؤكدًا أن جماهير الأهلي تظل الدافع الأول وراء كل هذه الإنجازات.

دانا شوقي: عقلية الانتصار صنعت الفارق

من جانبها أكدت دانا شوقي أن التتويج باللقب للموسم الـ31 على التوالي يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس شخصية الفريق وعقليته داخل الملعب.

وأوضحت أن الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز في كل نقطة كانا من أهم عوامل الفوز إلى جانب الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الفريق في التعامل مع المباريات الحاسمة.

وأضافت أن الفوز بالدوري يمثل دفعة معنوية قوية قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية التي يسعى الفريق للتتويج بها.

ميار خليفة: موسم بلا خسارة ودعم الجماهير سر النجاح

فيما أعربت ميار خليفة قائدة الفريق عن سعادتها الكبيرة بالتتويج مؤكدة أن اللقب جاء بعد مجهود كبير طوال الموسم ورغبة قوية في تحقيق البطولة دون أي هزيمة.

وأشارت إلى أن الفريق نجح في تحقيق أربع بطولات حتى الآن ويتطلع لاستكمال المشوار بالتتويج بالبطولة الإفريقية لإضافة إنجاز جديد إلى سجل النادي.

وأكدت أن دعم الجماهير لعب دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبات خاصة في المباريات الحاسمة وكان أحد أسباب تحقيق هذا النجاح.

ندى حمدي: خطوة نحو الخماسية

بدورها أوضحت ندى حمدي أن التتويج بدوري السوبر يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الخماسية التاريخية هذا الموسم.

وأكدت أن الفريق يسير وفق خطة واضحة نحو حصد جميع البطولات مع تركيز كامل حاليًا على الاستعداد لمنافسات البطولة الإفريقية التي تمثل الهدف الأهم في المرحلة المقبلة.

ندى وليد: تعاهدنا على كل البطولات

أما ندى وليد فأكدت أن لاعبات الفريق تعاهدن منذ بداية الموسم على التتويج بجميع البطولات وهو ما انعكس بوضوح على الأداء داخل الملعب.

وأشادت بدور الجهاز الفني والطبي في تجهيز اللاعبات بدنيًا ونفسيًا خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الموسم مؤكدة أن الفريق سيواصل القتال من أجل تحقيق كل الألقاب الممكنة.