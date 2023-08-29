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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مصرعه.. الاتحاد الأوروبي يعلن مصير العقوبات المفروضة على قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

ذكرت وسائل إعلام روسية، نقلا عن المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع بعد مصرع رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، ولم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيرفع العقوبات المفروضة عليه.

وقالت صحيفة “ديلي ستورم” الإخبارية، إنها تلقت بيانا من الخدمة الصحفية للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قائلة إنها لم تر بعد ”أكيدا موثوقا” لوفاة بريجوجين.

وجاء في التصريحات التي نقلت باللغة الروسية أن “قرارات المجلس الأوروبي تتخذ بالإجماع، فيما تكون المناقشات بين الدول الأعضاء سرية”.

وقُتل بريجوجين مع بعض المقربين منه وطاقم طائرته الخاصة، عندما تحطمت الطائرة في روسيا الأربعاء الماضي.

وأكدت لجنة التحقيق هويات جميع الضحايا، الأحد، بعد إجراء اختبارات الحمض النووي. وستقام جنازته يوم الثلاثاء في سان بطرسبرج.

وتعرض رجل الأعمال المثير للجدل وشركاته لعدة جولات من العقوبات الغربية.

واستهدفت الولايات المتحدة بريجوجين لأول مرة في عام 2016 بتهمة التدخل المزعوم في الانتخابات، وفعل الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه في عام 2020، مشيرًا إلى دوره كرئيس لشركة فاجنر العسكرية الخاصة.

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كما انتهى الأمر بأفراد عائلته في مرمى النيران بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي.

وفي مارس، حصلت والدته المسنة فيوليتا بريجوجينا على حكم من ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبات الشخصية المفروضة عليها، بعد أن قالت المحكمة إن القيود تستند فقط إلى علاقتهما العائلية.

يفجيني بريجوجين الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي روسيا سان بطرسبرج فاجنر

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