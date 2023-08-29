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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات أوكرانيا.. تحذير عاجل من روسيا بشأن اقتراب نهاية العالم

تحذير عاجل من روسيا
تحذير عاجل من روسيا بشأن اقتراب نهاية العالم

قال الرئيس الروسي السابق، ديمتري مدفيديف، إن الادعاء الأخير الذي أطلقه أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بأن الدول الغربية تدعم محاولات كييف “لتدمير كل شيء روسي” يزيد من خطر نشوب حرب شاملة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.

وكتب الزعيم الروسي السابق، الذي يشغل منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي حاليا، عبر “تليجرام”، تعليقا على تصريح أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك: “إذا كان هذا صحيحا، وليس لدينا أي سبب للشك في ذلك، فهو يشكل دليلا مباشرا وذو أهمية قانونية على تورط الغرب في حرب ضد روسيا. ويخدم كسبب معقول للحرب لتبرير الإجراءات المقابلة التي اتخذتها موسكو ضد الجميع في دول الناتو”.

ومضى مدفيديف محذرا من أن “تنبؤات نهاية العالم تقترب”.

وأدلى بودولياك بادعاءاته في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني أمس الاثنين، مشيراً إلى أن الداعمين الأجانب يدعمون بشكل متزايد جميع الإجراءات التي تعتبرها كييف ضرورية في معركتها ضد موسكو.

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وقال بودولياك: “قبل عام، حتى عندما كانت هناك بعض الضربات على شبه جزيرة القرم، قال الجميع: 'لا، لا، دعونا نستغني عنها… اليوم، الإجماع المطلق بين الدول التي تدعمنا هو أننا قادرون على تدمير كل شيء روسي في الأراضي المحتلة”.

وتعهد كذلك بتكثيف الضربات في عمق روسيا من خلال طائرات بدون طيار مجهولة.

مدفيديف زيلينسكي كييف موسكو حلف شمال الأطلسي روسيا

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