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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف: دخول «لاعبين أقوياء» إلى سوق السلاح في أوكرانيا قريبًا

صدى البلد

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إنه من المتوقع وصول "لاعبين أقوياء" إلى سوق الأسلحة في أوكرانيا.


وأوضح ريزنيكوف -في تصريحاته نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أنه "بحلول نهاية هذا الشهر أو بداية سبتمبر، ستكون هناك أخبار جيدة عن وصول لاعبين أقوياء إلى سوق الأسلحة في أوكرانيا، وسيتم توقيع العديد من الصفقات".


وأشار الوزير إلى أن "أوكرانيا تخطط لعقد منتدى للدفاع الصناعي في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر،" وأنه "من المقرر مشاركة نحو 50 لاعباً قوياً في سوق السلاح"، موضحاً أن "أوكرانيا زادت بشكل كبير من إنتاج الأسلحة المحلية، مثل قذائف المدفعية عيار 155 ملم التي اجتازت الاختبارات بالفعل".

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