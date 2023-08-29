ألمانيا تعتقل شخص لتصديره مكونات مسيرات حربية لـ روسيا "تفاصيل"

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص على خلفية المتاجرة بمكونات مسيرات حربية مع روسيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اعتقلت ألمانيا يوم الثلاثاء رجلا ألمانيا روسيا؛ لبيعه إلى موسكو مكونات إلكترونية تستخدم في المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي تنشرها حاليا قوات روسيا في أوكرانيا.

وقال المدعون الفيدراليون في بيان، إن المشتبه به، الذي تم تحديده باسم فالديمار دبليو، قام من خلال شركته في غرب ألمانيا، بتصدير مكونات في 26 مناسبة في الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2023 إلى شركة في روسيا تصنع معدات عسكرية.

وقال ممثلو الادعاء إن الأشياء التي قدمها المشتبه به هي مكون مشترك في الطائرة بدون طيار "أورلان 10" مشيرين إلى أن هذا النوع المحدد من المعدات "تستخدمه حاليا القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا".

وحتى قبل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، كانت المكونات مشمولة بالفعل بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في عام 2014 ضد موسكو بسبب ضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم.

وقال ممثلو الادعاء إنه للتحايل على الحظر، قام المشتبه به أولا باستيراد البضائع من الخارج إلى ألمانيا قبل نقلها إلى شركتين وهميتين مدنيتين مقرهما في روسيا.

وأضافوا أن الشركات الروسية تأكدت بعد ذلك من إرسال المكونات إلى الشركة المصنعة للمعدات العسكرية.

وبعد اندلاع الحرب، تحول المشتبه به إلى إرسال البضائع عبر مواقع أخرى مثل ليتوانيا، بمساعدة مستلمين وهميين في الخارج.

وقدر ممثلو الادعاء قيمة التجارة بنحو 715 ألف يورو (770 ألف دولار).

والخميس الماضي، قال الادعاء العام في ألمانيا إن السلطات ألقت القبض على رئيس سابق لشركة ألمانية مصنعة للأدوات الدقيقة للاشتباه في تزويده قطاع الأسلحة الروسي بسلع محظورة ثنائية الاستخدام، بحسب "دويتشه فيله"، الألمانية.

ولا تحظر العقوبات الأوروبية تسليم المعدات العسكرية فحسب إلى روسيا، بل تشمل أيضا المعدات التي يطلق عليها "ثنائية الاستخدام" التي يمكن أن تسخدم في المجالين المدني والعسكري.

وذكر الادعاء العام في بيان أن الرجل يشتبه في توقيعه ثلاثة عقود مع شركة مصنعة للأسلحة الروسية في 2015 بهدف تسليم معدات استخدمتها شركات روسية في إنتاج بنادق قناصة.

وأضاف البيان أن المشتبه به تحايل بذلك على عقوبات فرضت في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014.

وتابع البيان أن المعدات تم تسليمها بمساعدة شركات خارجية عبر سويسرا، وفي إحدى المرات عبر ليتوانيا. وبلغ حجم طلبية البيع نحو مليوني يورو (2.17 مليون دولار).