بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 نصائح للوقاية من نزلات البرد

تشهد البلاد مؤخرا موجة عنيفة من التقلبات الجوية وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة مع احتمالية هطول الأمطار والسيول مما يعرض عدد كبير من الأشخاص للإصابة بنزلات البرد.

نعرض اليكم أفضل 10 طرق لتجنب نزلات البرد والإنفلونزا وفقا لما جاء في موقع healthcenter :

اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون النظيف ويمكنك استخدام معقم اليدين عندما لا تكون بالقرب من حوض غسيل.

تجنب لمس وجهك فلمس عينيك وأنفك وفمك قد يُدخل بسهولة عدوى البرد أو الإنفلونزا إلى جسمك.

غطِ العطس والسعال بمنديل ورقي أو بكم قميصك وليس بيديك.

تجنب التواجد بالقرب من شخص تظهر عليه أعراض فيروسات الجهاز التنفسي.

اشرب الكثير من السوائل وتجنب التدخين وتناول الكحول.

استرخِ واحصل على قسط وافر من الراحة ويُعدّ اتباع جدول نوم منتظم فعالاً بشكل خاص ضد الإنفلونزا.

ارتداء الكمامة يمكن أن يقلل من انتقال العدوى ويحمي من استنشاق الجزيئات المعدية.

تناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة، مثل الفواكه والخضراوات والزبادي، فاتباع نظام غذائي متوازن هو جزء أساسي من الحفاظ على الصحة.

يمكن أن يوفر الاختبار معلومات مفيدة لمساعدتك في اتخاذ خيارات الوقاية أو العلاج.

لا تشارك أي أغراض شخصية، وخاصة الأشياء التي ستتلامس مع سوائل الجسم، مثل أدوات تناول الطعام، وأكواب الشرب، وأي شيء يمكن تناوله، أو معدات اللياقة البدنية.