الزراعة: توقعات أمطار غزيرة خلال ساعات.. ونصائح للمزارعين بوقف الري

كشف محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، تفاصيل وتطورات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة .



وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" فصل الربيع به تغيرات كبيرة في الأحوال الجوية .

وتابع محمد علي فهيم :" من المتوقع سقوط امطار غزيرة من مساء الثلاثاء وتستمر الأربعاء وحتى صباح الخميس وتتركز الامطار الغزيرة على الصحراء الغربية ".

وأكمل محمد علي فهيم :" سوف تسقط امطار رعدية على مطروح والسواحل الشمالية ووفقا للتحديثات ستكون كميات الامطار التي سوف تسقط كبيرة وغزيرة ".

ولفت محمد علي فهيم :" الامطار الغزيرة سوف تؤثر على المحاصيل الزراعية خاصة القمح ونوصي المزارعين بوقف الري بداية من الغد بسبب بوادر سقوط امطار غزيرة ".

