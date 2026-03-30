توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: منخفض جوي مفاجئ يضرب البلاد بدءًا من الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس؛ وذلك ردًا على استفسارات المواطنين الواردة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه وفقًا لأحدث تحديثات خرائط الطقس؛ ستتأثر البلاد بـ"امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة"؛ ما يزيد من فرص سقوط الأمطار بدرجات متفاوتة من منطقة لأخرى، وفقًا لقيم الرطوبة السطحية.

وأضافت أن هذه الحالة الجوية ستتزامن مع “ارتفاع نسبي في درجات الحرارة”، إلى جانب ”نشاط للرياح على بعض المناطق” قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض الأحيان.

وأشارت الهيئة إلى أن فصل الربيع يتسم بتقلبات سريعة في الأحوال الجوية، مؤكدة أنه سيتم إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة الجوية غدًا الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.

ودعت الهيئة، المواطنين، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن تعرض البلاد لحالة جوية غير مسبوقة، مشددة على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها؛ للحصول على المعلومات الدقيقة.