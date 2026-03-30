بعد تحذيرات الأرصاد .. كيف يمكنك السيطرة على الربو في الطقس البارد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة مع احتمالية سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة مما يجعل مرضى الربو مهددين بمضاعفات خطيرة.

ووفقا لموقع healthcenter توجد عدة طرق لتقليل خطر تفاقم الربو هذا الشتاء.

ارتدِ وشاحًا أو كمامة على وجهك عند قضاء وقت في الخارج في البرد فغطاء الوجه سيجعل الهواء الذي تستنشقه أكثر دفئًا ورطوبة .

فكّر في استخدام جهاز ترطيب الهواء داخل منزلك حتى لو لم تتمكن من التحكم في درجة الحرارة والرطوبة في الخارج، يمكن لجهاز الترطيب مساعدتك في الحفاظ على مستويات الرطوبة المثالية داخل المنزل بنسبة تتراوح بين 30 و50% ، مما يُسهّل عملية التنفس.

اغسل يديك باستمرار وأبقها بعيدة عن عينيك وأنفك لإبعاد الجراثيم.

حافظ على رطوبة جسمك

رطب جسمك واشرب المزيد من السوائل سيساعد على ترقيق المخاط المبطن لمجاري الهواء لديك.

احصل على لقاح الإنفلونزا

قد لا يُغير بالضرورة من تأثير الطقس البارد على الربو لديك، إلا أن المواظبة على تلقي التطعيمات ستحميك من الأمراض الأكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء والأشخاص المصابون بالربو أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا ، وكوفيد-19، والفيروسات الأخرى.

تجنب التنفس عن طريق الفم

عندما تكون في الهواء الطلق، تذكر أن تتنفس من أنفك، و يرتبط التنفس عن طريق الفم بنوبات الربو لأنه يسمح للهواء بالاندفاع إلى الرئتين بسرعة، وهو ما قد يكون خطيرًا بشكل خاص مع الهواء الجاف والبارد.



مارس التمارين الرياضية

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام في الهواء الطلق، فحاول تعديل روتينك في أيام الشتاء الباردة والعاصفة ويُعدّ فيديو تمارين رياضية حماسي، أو جلسات رفع الأثقال، أو تمارين اليوغا الموجهة، طرقًا جيدة لممارسة الرياضة داخل المنزل دون الحاجة لمغادرته.