الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الأرصاد: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة يومي الأربعاء والخميس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقاً  لأحدث التحديثات لخرائط الطقس، من المتوقع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا يصاحبه ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يساعد على فرص سقوط أمطار تختلف شدتها  من مكان لآخر طبقاً لقيمة الرطوبة السطحية.

طقس يوم الأربعاء والخميس 

جاء ذلك رداً على استفسارات وردت إليها عن طريق صفحتها الرسمية على الفيس بوك بشأن حالة الطقس المتوقعة يومي الأربعاء والخميس.

وأفادت هيئة الأرصاد، بأنه يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق يؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

وأوضحت أنه نظرًا لطبيعة فصل الربيع وما يشهده من تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، سوف يتم  إصدار بيان رسمي تفصيلي بالحالة غداً الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٦.

وأهابت الهيئة بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة حول وجود حالة جوية غير مسبوقة.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أكدت أن فصل الربيع يتسم بالحالات التقلبية الحادة والسريعة، مشيرة إلى أن اليوم الأحوال الجوية مستقرة نوعا ما فى أغلب المحافظات، ويكون هناك زيادة فى فترات أشعة الشمس نهارا، مما يساعد على تلاشي فرص الأمطار فى المحافظات الشمالية.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أغلب قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، خاصة فى المحافظات الشمالية، وتصل العظمي نهارا على القاهرة إلى 23 درجة مئوية، ومرتفعة فى محافظات الصعيد، وتصل من 34 إلى 35 فى محافظات الأقصر وأسوان، وبالتالي الأجواء حارة هناك.

وتابعت أنه خلال فترات الليل سيكون هناك انخفاضات فى الحرارة ملحوظ، ويكون الفارق بين النهار والليل ملحوظ، وتتجاوز ال10 درجات، وتصل بالقاهرة إلى 12 و13 درجة مئوية، محذرة بعدم تخفيف الملابس من المواطنين لعدم الإصابة بنزلات البرد.

