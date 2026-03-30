حسام حسن يعلق على مواجهة مصر وإسبانيا وتألق هيثم حسن

علق حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على مواجهة منتخب إسبانيا ودياً، غدا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وقال العميد فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أننا نحترم منتخب إسبانيا الذي يعد من أقوي المنتخبات المتواجدة فى العالم.

وشدد حسام حسن ، علي أنه يحب الكرة الإسبانية ويتابع ريال مدريد وبرشلونة

وأصاف: نلعب للاستفادة من ودية غدٍ وتحقيق نتيجة إيجابية، ومنتخب مصر لا يخشى أحدًا ونعمل دائمًا على تقليل السلبيات.

وأكمل حسام حسن: نمتلك محترفين كباراً على رأسهم محمد صلاح الذى نفتقده في المباراة وأيضًا نمتلك مرموش ومنعم ومصطفى محمد.

وأختتم حسام حسن تصريحاته، قائلا: تجربة السعودية تجربة قوية ونجحنا في تقديم مباراة كبيرة والفوز برباعية ، مضيفاً: هيثم حسن سجل بداية جيدة مع منتخب مصر وأتوقع له مستقبلًا مميزًا.