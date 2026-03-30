احمد موسى يكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر

حذر الإعلامي أحمد موسى من بعض الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفزع بين المواطنين، موضحًا أن هناك رسالة تم تداولها بشأن وجود مشكلة في المياه، إلا أنه تم نفي الأمر جملة وتفصيلًا.

ووجه أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الشكر إلى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الذي تواصل معه وأرسل له نص الرسالة المتداولة، وبعد عشر دقائق جاء الرد الرسمي من شركة المياه.

وطالب أحمد موسى الجهات المعنية بضرورة الوصول إلى الأشخاص الذين ينشرون هذه الشائعات، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية قادرة على تحديدهم سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتابع موسى أن هذا المناخ يشجع على نشر الشائعات، حيث تم ترويج خبر عن انتشار الالتهاب السحائي، لكن وزارة الصحة ردت على الفور بأن مصر تستعد للحصول على شهادة منظمة الصحة العالمية تقديرًا لإنجازاتها في هذا المجال.