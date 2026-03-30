لوقف الحرب.. أحمد موسى يكشف أهمية مخاطبة الرئيس السيسي ترامب اليوم

قال الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بدأ يتأثر بالاحداث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط، لافتا أن الصين خفضت إنتاج السيارات، كما أن اليابان خسرت الكثير في بورصتها صباح اليوم.

واضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، الدول الكبرى بدأت تتأثر بشكل كبير، موضحا التحية الي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي خاطب العالم خطاب السلام اليوم من أرض مصر، حيث خاطب الرئيس السيسي ترامب وضرورة التدخل لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد موسى أن ترامب لم يذكر مصر في اي حديث له على مدار فتراته إلا بكل خير، مصر هي مصر قوة عسكرية لا يستهان بها، بها سلام واستقرار.

وأشار موسى أن تدخلات الرئيس السيسي من أجل الإخوة العرب ووقف الحرب في المنطقة.