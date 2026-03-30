عدوان إسرائيلي على الجيش اللبناني.. استشهاد جندي وإصابة خمسة بمدينة صور

أعلن الجيش اللبناني، يوم الاثنين عن استشهاد جندي وإصابة خمسة آخرين في مدينة صور جراء اعتداء إسرائيلي.

وقالت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني في بيان لها، أن عسكري استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور.

ولفت بيان الجيش اللبناني، إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وما ينتج عنه من سقوط شهداء وجرحى بين العسكريين والمدنيين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع وإصابة ضابط بجروح خطيرة جنوبي لبنان.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إنه وفقًا لتحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، أصاب صاروخ مضاد للدبابات دبابة تابعة للكتيبة التاسعة، ما أسفر عن مقتل الجندي وإصابة الضابط بجروح خطيرة.

وبعد فترة وجيزة، أُطلق صاروخين مضادين للدبابات باتجاه القوات، دون وقوع إصابات، وفقا للجيش.