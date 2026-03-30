الأرصاد تكشف حقيقة المنخفض الجوي الذي سيضرب البلاد

قالت منار غانم، أنه لا داعي للخوف والقلق بشأن الأحوال الجوية في الثلاثاء والأربعاء والخميس، مشيرا إلي أن الطقس سوف يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع فرص في ارتفاع شدة الرياح.

واضافت خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الأربعاء والخميس هناك فرص لسقوط الأمطار في عدد من المحافظات ولكنها متفاوتة الشدة، منوهة أن الأمطار سوف تبدأ بشكل تدريجي من مساء الأربعاء حتى صباح الخميس.

واكدت، أنه سوف يتم إصدار بيان تفاصيلي غدا الثلاثاء بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء والخميس، مرددة: الربيع دائما ما يشهد تقلبات جوية.