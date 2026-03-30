برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة حالة من التذبذب الواضح، ما بين ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وعودة فرص الأمطار، وهو ما أثار تساؤلات المواطنين: هل الأجواء تميل إلى الحر أم ما زالت ملامح البرودة مستمرة؟ الإجابة جاءت من هيئة الأرصاد الجوية المصرية التي كشفت تفاصيل مهمة بشأن طقس اليومين المقبلين.

منخفض جوي ورطوبة مرتفعة.. السبب الرئيسي للتقلبات

قالت الهيئة، وفقًا لأحدث تحديثات خرائط الطقس، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى زيادة نسب الرطوبة في الجو، خاصة في المناطق الشمالية والقريبة من المسطحات المائية. هذه الرطوبة المرتفعة تلعب دورًا كبيرًا في تكوّن السحب، ما يزيد من فرص سقوط الأمطار، التي تختلف شدتها من منطقة لأخرى بحسب طبيعة الرطوبة السطحية.

هذا النوع من المنخفضات الجوية يُعد من الظواهر المعتادة خلال فصل الربيع، حيث تختلط الكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال مع أخرى دافئة، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار النسبي في الطقس.

طقس الأربعاء والخميس.. حرارة أعلى وأجواء متقلبة

أوضحت الهيئة أن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، إلا أن هذا الارتفاع لن يكون مستقرًا بشكل كامل، حيث يصاحبه نشاط للرياح على بعض المناطق.

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من إحساس برودة الجو أحيانًا، رغم ارتفاع درجات الحرارة الفعلية.

وفي الوقت نفسه، تظل فرص سقوط الأمطار قائمة، وإن كانت متفاوتة من منطقة لأخرى، وهو ما يعكس الطبيعة المتقلبة لفصل الربيع.

الربيع وتقلباته السريعة.. ظاهرة طبيعية

أكدت الهيئة أن هذه التقلبات ليست غريبة، بل هي سمة أساسية لفصل الربيع، الذي يشهد تغيرات سريعة ومفاجئة في الأحوال الجوية خلال فترات زمنية قصيرة.

ففي غضون 48 ساعة فقط، قد يشعر المواطن بارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، يقابله انخفاض ملحوظ ليلًا، مع احتمالية ظهور رياح أو أمطار خفيفة في بعض الفترات.

هذا التباين هو ما يجعل السؤال «برد ولا حر؟» حاضرًا بقوة في هذه الفترة من العام، خاصة مع صعوبة تحديد نمط ثابت للطقس.

تحذير من الشائعات وانتظار البيان الرسمي

وفي سياق متصل، شددت الهيئة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن موجات جوية غير مسبوقة أو ظواهر مناخية خطيرة.

وأكدت أنها ستصدر بيانًا رسميًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس، يتضمن كافة التوقعات الدقيقة، وذلك يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، داعية المواطنين إلى متابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة.

نصائح مهمة للتعامل مع الطقس المتقلب

قدم الدكتور محمد زعرب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، مع هذه الأجواء غير المستقرة، يصبح التعامل الذكي مع الطقس ضرورة يومية، خاصة خلال فصل الربيع:

1. اختار ملابسك بذكاء

ارتدِ طبقات خفيفة يمكن خلعها بسهولة، لأن الجو قد يكون دافئًا نهارًا ويميل للبرودة ليلًا. لا تعتمد على ملابس صيفية كاملة أو شتوية ثقيلة.

2. احمِ نفسك من الأتربة

في حالة نشاط الرياح:

استخدم كمامة عند الخروج

اغسل وجهك باستمرار

تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة وقت الذروة



3. القيادة بحذر

قلل السرعة عند وجود أتربة أو أمطار

شغّل الأنوار حتى نهارًا في حالة انخفاض الرؤية

حافظ على مسافة أمان كافية



4. اشرب المياه بانتظام

ارتفاع الرطوبة والحرارة قد يسببان شعورًا بالإرهاق، لذلك احرص على الترطيب المستمر حتى لو لم تشعر بالعطش.

5. أغلق النوافذ وقت الرياح

الأتربة قد تدخل المنزل بسهولة وتؤثر على الجهاز التنفسي، خاصة للأطفال وكبار السن.

6. مرضى الحساسية.. انتبهوا

تجنب الخروج وقت العواصف

التزم بالأدوية الموصوفة

استخدم بخاخات الأنف عند الحاجة

7. لا تنخدع بحرارة النهار

رغم ارتفاع الحرارة، قد تنخفض بشكل مفاجئ مساءً، لذلك احتفظ بقطعة ملابس إضافية معك.

8. تابع التحديثات أولًا بأول

تابع بيانات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بشكل يومي لمعرفة أي تغيرات مفاجئة.

9. احمِ الأطفال وكبار السن

هذه الفئات الأكثر تأثرًا بتقلبات الطقس، لذا احرص على:

تدفئتهم ليلًا

عدم تعريضهم للرياح المباشرة

الاهتمام بالتغذية الجيدة



10. تجنب المشروبات الباردة جدًا

التغير المفاجئ بين حرارة وبرودة الجو قد يؤثر على الحلق والمناعة، فالأفضل تناول مشروبات دافئة.