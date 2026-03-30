أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

شهد عزاء الفنانة الراحلة فاطمة كشري حالة من الحزن الشديد، في أجواء بسيطة، اقتصر الحضور فيها على أفراد العائلة والأقارب، وسط غياب لافت لنجوم الوسط الفني، وهو ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول أسباب هذا الغياب.



كانت شقيقتها انهارت بالبكاء لحظة تشييع الجثمان، في مشهد مؤثر عكس حجم الصدمة التي تعيشها أسرتها بعد رحيلها.



آخر ظهور فني للفنانة فاطمة كشري

وكانت آخر أعمال الفنانة فاطمة كشري، هو مسلسل “شهادة معاملة اطفال” من بطولة الفنان محمد هنيدي والذى طرح فى رمضان 2025.



سبب وفاة فاطمة كشري

وعن سبب الوفاة ، قال نجل الفنانة فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، ان والدته كانت تعانى من ازمة صحية والعديد من المشكلات الصحية منذ فترة قبل وفاتها .