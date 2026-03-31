قطر وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة، مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات تطرقت إلى مناقشة تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، محذرا في هذا السياق من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية خاصة المرتبطة بالمياه والغذاء ومنشآت الطاقة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة لاحتواء الأزمة، بما يضمن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة وسلامة البيئة ويحفظ استقرار المنطقة.