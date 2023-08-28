مرتزفة فاجنر.. بولندا تهدد بيلا روسيا بإجراء خطير

وجهت بولندا اليوم الاثنين تهديدا صريحا إلى بيلا روسيا، يتعلق بوجود قوات فاجنر الروسية الشبه عسكرية الموجودة قرب حدود وارسو.

وطالبت بولندا ودول البلطيق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمغادرة قوات مجموعة فاجنر الموجودة على أراضي بيلا روسيا.

وطلب وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي من نظام لوكاشينكو إعادة رجال مجموعة فاجنر الموجودة في بيلاروسيا، وقال إن وارسو إنها تشعر بالقلق إزاء حوادث محتملة في المنطقة يشارك فيها مرتزقة فاجنر وحذر من أنه "في حالة وقوع حادث خطير على الحدود مع بيلاروسيا فإن جميع المعابر الحدودية التي لا تزال مفتوحة سيتم إغلاقها، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.

ووفقا لبولندا، يتمركز الآلاف من مرتزقة فاجنر هناك، وقد تمنى ألكسندر لوكاشينكو مؤخرًا أن يصل هذا العدد إلى 10000.

وقال الوزير البولندي إن هذه فاجنر قادرة على فعل أي شيء، خلال لقائه مع نظرائه في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.

كما طلب الوزراء من نظام لوكاشينكو "إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم تجميعهم هناك على الفور من المنطقة الحدودية إلى بلدانهم الأصلية". وتتهم دول المنطقة بيلاروسيا وروسيا بتدبير موجة من الهجرة تهدف، حسب رأيها، إلى زعزعة استقرار المنطقة والاتحاد الأوروبي برمته.