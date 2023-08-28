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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقبرة بسان بطرسبرج.. الكشف عن مفاجأة بشأن الاستعدادات الروسية لدفن قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قامت قوات الأمن الروسية، بتركيب إطارات للكشف عن الألغام في مقبرة سيرافيموفسكي في سان بطرسبرج، حيث يعد هذا أحد مواقع الدفن المحتملة لقائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، الذي توفي خلال حادث تحطم طائرة في 23 أغسطس في منطقة تفير.

وحسب قناة "فونتانكا إس بي بي أونلاين"، هذه هي الطريقة التي يتم بها الاستعدادات لجنازة قائد فاجنر في سان بطرسبرج.

وهناك أيضا معلومات تفيد بأن المقابر اللاهوتية والشمالية وسمولينسك تستعد أيضا للجنازة.

ومع ذلك، لا توجد استعدادات واضحة، بالقرب من سيرافيموفسكي.

وفقا للقناة الروسية، سيتم دفن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة.

ويعتقد 8 في المائة فقط من الروس أن فلاديمير بوتين كان مسؤولاً عن وفاة زعيم مجموعة فاجنر للمرتزقة يفجيني بريجوزين، وفقاً لاستطلاع للرأي أجري بعد تسع ساعات من تحطم الطائرة الذي أودى بحياة بريجوجين.

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أظهر الاستطلاع عبر الإنترنت الذي أجراه معهد Open Minds Institute، وهو مركز أبحاث دولي، لصالح صحيفة صنداي تايمز، أن 2% فقط من مؤيدي النظام يعتبرون بوتين المذنب. وارتفعت نسبة اللوم على بوتين إلى 21 في المائة بين الروس الذين تصنفهم المنظمة على أنهم "معتدلون" و50 في المائة بين "الليبراليين".

يعتقد العدد الأكبر من المشاركين، 28.4 في المائة، أن الحادث كان مدبرا، بينما ألقى 28.3 في المائة باللوم على صعوبات فنية أو خطأ من الطيار.

فاجنر سانت بطرسبرج يفجيني بريجوجين قائد فاجنر

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